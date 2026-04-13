DAX23.976 +1,0%Est505.964 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +4,4%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.341 -0,1%Euro1,1789 +0,3%Öl98,65 +0,7%Gold4.776 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
Sandisk-Aktie klettert dank NASDAQ 100-Aufnahme - auch Samsung und SK hynix profitieren Sandisk-Aktie klettert dank NASDAQ 100-Aufnahme - auch Samsung und SK hynix profitieren
Eckert & Ziegler: Metzler lobt die Rekordmargen und niedrige Bewertung! Eckert & Ziegler: Metzler lobt die Rekordmargen und niedrige Bewertung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Handelsregeln

Aktien von Stahltiteln wie Salzgitter, thyssenkrupp & Co. auf Erfolgskurs: EU-Einigung auf schärfere Importregeln

14.04.26 11:32 Uhr
EU dreht Zoll-Schraube an - Stahlaktien wie Salzgitter und thyssenkrupp schießen nach oben | finanzen.net

Ein Fortschritt bei der Verschärfung der europäischen Importbarrieren hält am Dienstag die Aktien von Stahlkonzernen auf Erholungskurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
52,56 EUR 1,60 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
47,42 EUR 1,22 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
8,71 EUR 0,28 EUR 3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
42,18 EUR 0,40 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dazu zählten in Deutschland vor allem die Titel von Salzgitter, die auf XETRA zeitweise 6,42 Prozent auf 49,76 Euro anziehen, gefolgt von den fast vier Prozent höheren thyssenkrupp-Papieren mit einem Aufschlag von 4,27 Prozent auf 8,75 Euro. Beide knüpfen damit an ihre Erholungsrally an, die Ende März begonnen hatte. Salzgitter haben in dieser Zeit um etwa die Hälfte zugelegt.

Auf europäischer Ebene profitierten die Titel von ArcelorMittal in Amsterdam um 1,97 Prozent auf 52,70 Euro und voestalpine in Wien mit einem Plus von 2,42 Prozent auf 43,14 Euro davon, dass sich Vertreter der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des EU-Parlaments darauf einigten, dass deutlich weniger Stahl als bisher zollfrei in die EU importiert werden darf.

Generell ist es schon lange bekannt, dass die EU die heimische Stahlindustrie vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie China schützen will. Die Salzgitter-Titel hatten davon getrieben im Februar mit 58,45 Euro ein Hoch seit 2011 markiert, bevor dann eine mehrwöchige Korrektur einsetzte, die sich Ende Februar mit dem Ausbruch des Iran-Krieges deutlich verstärkt hatte. Weite Teile der im März erlittenen Kursverluste haben die Salzgitter-Aktien aber mittlerweile wieder aufgeholt.

Wie in der Nacht zum Dienstag bekannt wurde, wird die zollfreie Einfuhrmenge in die EU künftig auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr begrenzt. Das sind etwa 47 Prozent weniger als bisher. Weitere Importe sollen laut Mitteilung der EU-Staaten dann mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden, doppelt so viel wie bisher. Die neuen Regeln schützten den europäischen Markt vor globaler Überproduktion, heißt es in der Mitteilung.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen