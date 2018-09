Handelsstreit und Schwellenländer belasten Europas Börsen

Frankfurt (Reuters) - Aus Furcht vor einer Eskalation der US-Handelsstreitigkeiten mit Kanada und China ziehen sich Anleger aus den europäischen Aktienmärkten zurück.

Dax und EuroStoxx50 verloren jeweils etwa ein Prozent auf 12.125 und 3326 Punkte. Der Euro stand ebenfalls unter Druck und verbilligte sich auf 1,1569 Dollar.

Die USA und Kanada gehen in eine neue Verhandlungsrunde über ein Abkommen, das das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta ersetzen soll. Nach der Drohung von Donald Trump, den Deal platzen zu lassen, seien Anleger skeptisch, ob der US-Präsident ernsthaft an einer Einigung interessiert ist, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau erteilte Zugeständnissen in Kernfragen bereits eine Absage.

Unabhängig davon rechnen Börsianer damit, dass Trump in den kommenden Tagen neue Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängt. "Trump zieht die Dinge, die er ankündigt, auf die eine oder andere Weise durch", betonte Volkswirt Ayako Sera von der Sumitomo Mitsui Trust Bank. "Die Märkte wären überrascht, wenn er nichts tun würde."

SCHWELLENLÄNDER ERNEUT MIT PROBLEMEN - ITALIEN IM AUFWIND

Bauchschmerzen bereitete Investoren auch der erneute Kursrutsch verschiedener Schwellenländer-Währungen. "Aus der Währungskrise kann schnell eine Wirtschaftskrise werden", warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Und eine Wirtschaftskrise wird sich nicht auf die Schwellenländer beschränken."

Die indonesische Währung blieb nach sechs Verlust-Tagen in Folge auf ihrem 20-Jahres-Tief. Ein Dollar kostete 14.940 Rupien. Die Aktienbörse Jakarta rutschte daraufhin um bis zu 4,8 Prozent ab und steuerte auf den größten Tagesverlust seit fünf Jahren zu. Zentralbank-Interventionen und andere Gegenmaßnahmen griffen bislang nicht, betonten die Analysten der Rabobank.

Auch Südafrika kehrten Anleger den Rücken, nachdem das Land in eine Rezession gerutscht war. Der Kurs der 2044 auslaufenden Dollar-Staatsanleihe fiel zeitweise auf ein Rekordtief. Der Aktienmarkt verlor mehr ein Prozent. Auch die Währung geriet unter die Räder. Im Gegenzug stieg der Dollar um bis zu 2,4 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 15,6919 Rand. Vor diesem Hintergrund fielen die in London notierten Aktien des südafrikanischen Vermögensverwalters Old Mutual zeitweise um fünf Prozent auf ein Zehn-Monats-Tief von 144,92 Pence.

Bei italienischen Staatspapieren griffen Investoren dagegen zu. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel wieder unter die psychologisch wichtige Marke von drei Prozent. Positiv werteten Börsianer das Bekenntnis des stellvertretenden Ministerpräsidenten Matteo Salvini zur Einhaltung der EU-Vorgaben beim Haushalt für 2019.

BAYER ENTTÄUSCHT MIT ZAHLEN

Zu den Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte Bayer nach Vorlage von Quartalszahlen. Der Umsatz habe seine Erwartungen zwar übertroffen, die Erträge lägen allerdings darunter, schrieb Analyst Volker Braun vom Bankhaus Lampe. Außerdem würden einige Börsianer vor dem Hintergrund der Gesamtjahresziele ihre Prognosen wohl zurückschrauben. Bayer-Papiere verloren 1,6 Prozent.