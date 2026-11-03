Shopify-Aktie bricht massiv ein: Warum gute Gewinne nicht ausreichen

Handelsvolumen im Blick

03.11.26 15:39 Uhr

Die jüngsten Quartalszahlen von Shopify liefern auf den ersten Blick wenig Anlass zur Sorge. An der Börse fällt die Reaktion dennoch heftig aus – und das hat einen entscheidenden Grund.

• Die hohe Bewertung der Aktie erhöht den Druck auf Shopify, da der Markt bei schwächeren Wachstumszahlen die zukünftige Dynamik neu bewertet und die Reaktion auf die Entwicklung des Handelsvolumens entscheidend bleibt.

• Das Handelsvolumen und die Abo-Erlöse blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück, was den Markt skeptischer macht, obwohl das Unternehmen insgesamt kräftig wächst und profitabler wird.

Gewinn schlägt die Erwartungen, doch der Kurs gibt deutlich nach

Handelsvolumen und Abo-Geschäft verfehlen die Prognosen der Analysten

Hohe Bewertung erhöht den Druck auf die Shopify-Aktie

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Die Shopify-Aktie gerät nach der Zahlenvorlage am Dienstag an der NASDAQ deutlich unter Druck und verliert zuletzt 9,15 Prozent auf 141,93 US-Dollar. Dabei fiel die Bilanz auf den ersten Blick durchaus solide aus: Der Umsatz legte kräftig zu, und auch beim bereinigten Gewinn je Aktie übertraf der E-Commerce-Spezialist die Erwartungen der Analysten. Allerdings blieben ausgerechnet zwei wichtige Wachstumskennzahlen hinter den Marktschätzungen zurück.

Shopify steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Im dritten Quartal bis zum 30. September stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 3,74 Milliarden US-Dollar, wie Shopify am Dienstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 2,84 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Auch das operative Ergebnis entwickelte sich positiv und erreichte 568 Millionen US-Dollar nach 343 Millionen im Vorjahresquartal. Der Gewinn wuchs damit deutlich schneller als der Umsatz.

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,49 US-Dollar über der Konsensschätzung von 0,45 US-Dollar. Der Umsatz entsprach dagegen lediglich den Erwartungen. Auch beim freien Cashflow zeigte sich eine Verbesserung: Die Free-Cashflow-Marge erhöhte sich auf 22 Prozent nach 18 Prozent im Vorjahresquartal. Die Profitabilität entwickelte sich somit erfreulich, während die Umsatzentwicklung keine zusätzliche positive Überraschung lieferte.

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Handelsvolumen und Abo-Erlöse bleiben hinter Erwartungen

Besonders genau schauten die Anleger auf das Handelsvolumen und das Abo-Geschäft. Das Bruttowarenvolumen (GMV), also der Gesamtwert der über die Shopify-Plattform abgewickelten Bestellungen, belief sich auf 119,1 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 29 Prozent beziehungsweise um 30 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Damit blieb Shopify allerdings unter den Erwartungen der Wall Street, die bei 120,08 Milliarden US-Dollar gelegen hatten. Auch die Abonnementeinnahmen verfehlten die Prognosen: Sie stiegen um 20 Prozent auf 836 Millionen US-Dollar, während Analysten mit 850,2 Millionen gerechnet hatten.

Ein anderes Bild zeigten die Merchant-Solutions-Erlöse, die um 35 Prozent zulegten. Das Abo-Geschäft entwickelte sich mit einem Plus von 20 Prozent dagegen deutlich langsamer als der Gesamtumsatz. Damit blieb die Dynamik in zwei wichtigen Bereichen hinter den Erwartungen zurück, obwohl Shopify insgesamt kräftig wuchs und seine Profitabilität verbesserte.

Shopify-Ausblick: Weiterhin kräftiges Wachstum erwartet

Für das vierte Quartal stellt Shopify ein Umsatzwachstum im niedrigen 30-Prozent-Bereich und einen Anstieg des Bruttoergebnisses im hohen 20-Prozent-Bereich in Aussicht. Die operativen Kosten sollen zwischen 29 und 30 Prozent des Umsatzes liegen. Damit rechnet das Management zwar weiterhin mit kräftigem Wachstum, eine Beschleunigung zeichnet sich jedoch nicht ab. Im zweiten Quartal hatte das Umsatzplus noch 34 Prozent betragen.

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Im Quartal bis zum 30. September kaufte Shopify zudem eigene Aktien im Wert von 562 Millionen US-Dollar zurück. Im Vorjahreszeitraum hatte es keine Aktienrückkäufe gegeben. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Fähigkeit, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, während es weiter in Wachstum investiert.

Shopify-Aktie: Hohe Bewertung wird zum Belastungsfaktor

Für Anleger verschiebt das Quartal den Blick von der Profitabilität zurück auf das Wachstum. Dass der Kurs trotz einer Gewinnüberraschung zweistellig nachgibt, zeigt, wie viel Zuversicht bereits in der Bewertung steckte. Bei einer hoch bewerteten Aktie reicht ein Gewinnplus über den Schätzungen offenbar nicht aus, wenn ausgerechnet die Kennzahlen schwächeln, an denen der Markt die künftige Dynamik abliest. Das Handelsvolumen ist dabei ein wichtiger Indikator, denn von ihm hängt auch ab, wie viel Shopify künftig über Zahlungsabwicklung und weitere Händlerdienste verdienen kann.

Der Rücksetzer trifft somit kein grundsätzlich schwaches Geschäft, sondern ein Wachstumsversprechen, dessen Bewertung der Markt angesichts der verfehlten Prognosen neu hinterfragt. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob ein Umsatzplus im niedrigen 30-Prozent-Bereich und die verbesserte Profitabilität ausreichen, um die anspruchsvolle Bewertung dauerhaft zu rechtfertigen. Die weitere Entwicklung des Handelsvolumens und der Abo-Erlöse dürfte dabei ebenso wichtig werden wie die Reaktion der Analysten auf die Zahlen.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

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