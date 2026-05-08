DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.447 ±0,0%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Tempus AI A40EDP Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Walmart, Coca-Cola & Co.: Die Top-Dividendenaktien der Wall Street-Analysten für 2026 Walmart, Coca-Cola & Co.: Die Top-Dividendenaktien der Wall Street-Analysten für 2026
Neue Kurstreiber für Aktien von NVIDIA & Co.? ByteDance heizt KI-Wettrüsten weiter an Neue Kurstreiber für Aktien von NVIDIA & Co.? ByteDance heizt KI-Wettrüsten weiter an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Handwerk sperrt sich gegen höhere Steuern für Spitzenverdiener

10.05.26 08:02 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die geplante Steuerreform sperrt sich das Handwerk gegen mögliche Steuererhöhungen für Spitzenverdiener. "Viele Unternehmen sind Personenunternehmen, bei denen die Einkommensteuer gleichzeitig die Unternehmenssteuer ist", sagte der Präsident des Spitzenverbandes ZDH, Jörg Dittrich, der "Bild am Sonntag". "Wenn dann gesagt wird, wer sechsstellig verdient, könne mehr abgeben, trifft das direkt die Leistungsträger." Eine Entlastung von Unternehmen bei der Körperschaftsteuer kommt nach Dittrichs Worten bei drei Viertel der Handwerksbetriebe nicht an. "Wir machen es noch schlechter für die."

Die Steuerpolitik müsse stärker an Leistung ausgerichtet werden, forderte der Handwerkspräsident. "Ich höre ganz häufig den Vorwurf, nicht nur von Selbstständigen, sondern auch von Vorarbeitern, Leistungsträgern, angestellten Facharbeitern in den Betrieben: Wenn ich mehr arbeite, habe ich nichts davon." Es könne zwar "sein, dass mehr Belastung notwendig ist für jemanden", sagte Dittrich. "Aber bitte nicht für die Leistungsträger, die unternehmerisch in die Verantwortung gehen und von denen wir hoffen, dass sie investieren. Wie sollen sie das machen, wenn wir ihnen das Geld vorher wegnehmen?"/kf/DP/zb