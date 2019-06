Handwerksverband: Azubis bei Sozialabgaben wie Studenten behandeln

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, schlägt Reformen bei der Ausbildungsvergütung vor. "Wir sollten die Betriebe von Sozialabgaben befreien - und die Lehrlinge damit auch", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). "Solche Entlastungen wären eine konkrete Anerkennung der Ausbildungsleistung, sie könnten eine wertschätzende Signalwirkung haben."

Konkret schlage sein Verband vor, Azubis bei der Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung wie Studenten zu behandeln. "Im Ergebnis hätte der Azubi dann mehr Geld in der Tasche, der ausbildende Betrieb würde entlastet, und der Staat würde zeigen, was ihm die berufliche Ausbildung wert ist." Das Handwerk bildet in mehr als 130 Berufen aus./toz/DP/men