Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Deutsche Telekom macht Fortschritte bei Netzausbau

Handynetz und Glasfaser

Die Deutsche Telekom kommt beim Ausbau ihrer Netze voran.

Die Mobilfunk-Abdeckung mit dem Funkstandard 5G liege inzwischen bei 96 Prozent der Haushalte und damit zwei Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor, teilte der Konzern am Dienstag mit. Konkurrent Vodafone liegt bei 91 Prozent. Bei O2 sind es mehr als 90 Prozent. Bis Ende 2025 will die Deutsche Telekom mit ihren 5G-Antennen 99 Prozent der deutschen Haushalte erreichen.

Auch beim Festnetz vermeldete die Telekom Fortschritte: Glasfaser des Konzerns wird zum Jahreswechsel in 8 Millionen Haushalten verfügbar sein und damit 2,6 Millionen mehr als Ende 2022. Glasfaser gilt als die beste Technologie, um den steigenden Datenbedarf zu meistern und sehr schnelle und stabile Übertragungen zu ermöglichen. Telefonkabel (VDSL) gelten als Auslaufmodell, und auch Fernsehkabel sind relativ schwankungsanfällig. Konkurrent Vodafone setzt mit einer Tochterfirma ebenfalls auf "Fiber to the Home" (FTTH), ist aber spät gestartet. Die Telekom ist in Sachen Glasfaser mit großem Vorsprung Marktführer.

Die Deutsche Telekom-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,37 Prozent auf 22,87 Euro.

