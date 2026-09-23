Hang Seng-Papier Alibaba Group-Aktie: Diese Alibaba Group-Dividendenzahlung wurde beschlossen

Dividende

23.09.26 07:02 Uhr

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Alibaba Group-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Alibaba Group am 22.09.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 1,03 HKD. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Alles in allem zahlt Alibaba Group 37,06 Mrd. HKD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 18,06 Prozent gestiegen.

Alibaba Group-Dividenden-Rendite

Der Alibaba Group-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 12,70 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Heute wird der Alibaba Group-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Alibaba Group verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,86 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,80 Prozent betrug.

Alibaba Group-Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Alibaba Group-Aktienkurs via Frankfurt 21,22 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 3,72 Prozent besser entwickelt als der Alibaba Group-Kurs.

Alibaba Group- Dividendenschätzung

Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,08 HKD voraus.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Alibaba Group

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Alibaba Group beträgt aktuell 2,235 Bio. HKD. Dividenden-Aktie Alibaba Group verfügt über ein KGV von aktuell 18,99. 2026 setzte Alibaba Group 1,125 Bio. HKD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 6,26 HKD.

Redaktion finanzen.net