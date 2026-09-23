DAX 25.579 +0,0%ESt50 6.325 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,63 ±0,0%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 76.011 +1,0%Euro 1,1428 -0,2%Öl 98,5 -0,8%Gold 4.346 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dividende

Hang Seng-Papier Alibaba Group-Aktie: Diese Alibaba Group-Dividendenzahlung wurde beschlossen

Hang Seng-Papier Alibaba Group-Aktie: Diese Alibaba Group-Dividendenzahlung wurde beschlossen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Alibaba Group-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs
12.70 EUR 0.20 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Alibaba Group am 22.09.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 1,03 HKD. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Alles in allem zahlt Alibaba Group 37,06 Mrd. HKD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 18,06 Prozent gestiegen.

Alibaba Group-Dividenden-Rendite

Der Alibaba Group-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 12,70 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Heute wird der Alibaba Group-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Alibaba Group verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,86 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,80 Prozent betrug.

Alibaba Group-Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Alibaba Group-Aktienkurs via Frankfurt 21,22 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 3,72 Prozent besser entwickelt als der Alibaba Group-Kurs.

Alibaba Group- Dividendenschätzung

Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,08 HKD voraus.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Alibaba Group

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Alibaba Group beträgt aktuell 2,235 Bio. HKD. Dividenden-Aktie Alibaba Group verfügt über ein KGV von aktuell 18,99. 2026 setzte Alibaba Group 1,125 Bio. HKD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 6,26 HKD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Aktuelle Alibaba Group Aktie News

Werbung

Alibaba Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.