Hang Seng-Papier China Mobile (Hong Kong)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Mobile (Hong Kong)-Aktionäre freuen
Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende zu zahlen.
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Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier China Mobile (Hong Kong) am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5,27 HKD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 3,54 Prozent. Somit schüttet China Mobile (Hong Kong) insgesamt 112,15 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 6,14 Prozent.
Veränderung der China Mobile (Hong Kong)-Dividendenrendite
Heute wird der China Mobile (Hong Kong)-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem China Mobile (Hong Kong)-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die China Mobile (Hong Kong)-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das China Mobile (Hong Kong)-Papier eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,64 Prozent.
Vergleich von China Mobile (Hong Kong)-Aktienkurs und realer Rendite
Innerhalb von 1 Jahr blieb der China Mobile (Hong Kong)-Aktienkurs im -Handel auf gleichem Niveau. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der China Mobile (Hong Kong)-Aktienkurs haben sich nahezu identisch entwickelt.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie China Mobile (Hong Kong)
Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 4,85 CNY. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 11,44 Prozent steigen.
Hauptdaten von Dividenden-Aktie China Mobile (Hong Kong)
Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens China Mobile (Hong Kong) beträgt aktuell 1,863 Bio. HKD. Das KGV von China Mobile (Hong Kong) beläuft sich aktuell auf 11,87. 2025 setzte China Mobile (Hong Kong) 1,139 Bio. HKD um und erzielte ein EPS von 6,88 HKD.
Redaktion finanzen.net
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