Hang Seng-Papier CK Hutchison-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Hutchison Aktionären eine Freude

Dividende im Fokus

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten CK Hutchison-Investoren.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CK Hutchison am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,31 HKD je Aktie vereinbart. Damit wurde die CK Hutchison-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,00 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von CK Hutchison beträgt 8,52 Mrd. HKD. So ermäßigte sich die CK Hutchison- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9,70 Prozent.

CK Hutchison- Ausschüttungsrendite im Blick

Der CK Hutchison-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem Frankfurt-Handel bei 7,90 EUR in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von CK Hutchison, demnach wird der CK Hutchison-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem CK Hutchison-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet die CK Hutchison-Aktie eine Dividendenrendite von 4,37 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 5,31 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von CK Hutchison via Frankfurt 56,40 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 142,93 Prozent besser entwickelt als der CK Hutchison-Kurs.

CK Hutchison-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,62 HKD.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel CK Hutchison

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens CK Hutchison beträgt aktuell 274,072 Mrd. HKD. CK Hutchison weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,13 auf. 2025 setzte CK Hutchison 280,036 Mrd. HKD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,09 HKD.

Redaktion finanzen.net