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Ausschüttung an Anteilseigner

Hang Seng-Papier Hang Lung Properties-Aktie: Diese Dividende erhalten Hang Lung Properties-Anteilseigner

04.05.26 07:02 Uhr
Hang Seng-Papier Hang Lung Properties-Aktie: Diese Dividende erhalten Hang Lung Properties-Anteilseigner | finanzen.net

Hang Lung Properties-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Hang Lung Properties-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hang Lung Properties Ltd.
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Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Hang Lung Properties am 30.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,52 HKD je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Alles in allem zahlt Hang Lung Properties 727,00 Mio. HKD an Aktionäre. So sank die Hang Lung Properties- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 37,54 Prozent.

Hang Lung Properties- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging die Hang Lung Properties-Aktie via Frankfurt bei einem Wert von 0,98 EUR aus dem Geschäft. Die Hang Lung Properties-Aktie wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Hang Lung Properties-Wertpapier eine Dividendenrendite von 6,04 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 8,35 Prozent.

Gegenüberstellung von Hang Lung Properties-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Hang Lung Properties via Frankfurt 54,82 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 1.404,90 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Hang Lung Properties

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Hang Lung Properties

Die Dividenden-Aktie Hang Lung Properties gehört dem Hang Seng an und ist an der Börse aktuell 46,508 Mrd. HKD wert. Dividenden-Aktie Hang Lung Properties weist aktuell ein KGV von 23,44 auf. Der Umsatz von Hang Lung Properties betrug in 2025 9,962 Mrd. HKD. Das EPS belief sich derweil auf 0,37 HKD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

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