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Top-Dividendenzahlung

Hang Seng-Papier MTR-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht MTR für Aktionäre vor

28.05.26 07:02 Uhr
Hang Seng-Papier MTR-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht MTR für Aktionäre vor | finanzen.net

MTR-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die MTR-Ausschüttung aus.

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MTR Corporation Ltd.
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Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier MTR am 27.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,31 HKD je Aktie beschlossen. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Die Gesamtausschüttung von MTR beläuft sich auf 8,77 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10,33 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum Frankfurt-Schluss notierte die MTR-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 3,56 EUR. Der MTR-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der MTR-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die MTR-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der MTR-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,40 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 4,83 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der MTR-Aktienkurs via Frankfurt um 17,97 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 294,24 Prozent besser entwickelt als der MTR-Kurs.

Dividendenausblick von MTR

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie MTR

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens MTR beläuft sich aktuell auf 204,906 Mrd. HKD. Das KGV von MTR beläuft sich aktuell auf 12,62. Im Jahr 2025 erzielte MTR einen Umsatz von 55,465 Mrd.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 2,36 HKD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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