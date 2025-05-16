Hang Seng-Papier Swire Pacific-Aktie: Über diese Dividende können sich Swire Pacific-Aktionäre freuen

Ausschüttung

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Swire Pacific-Anteilseigner.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Swire Pacific am 14.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 HKD auszuschütten. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 13,43 Prozent. Alles in allem zahlt Swire Pacific 4,60 Mrd. HKD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 0,349 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte der Swire Pacific-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 9,50 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Swire Pacific-Wertpapier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Swire Pacific-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Swire Pacific-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Swire Pacific verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,76 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Swire Pacific-Kurs via Frankfurt 20,94 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 98,09 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Swire Pacific-Dividendenausblick

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 4,00 HKD.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Swire Pacific

Swire Pacific ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 116,969 Mrd. HKD. Swire Pacific weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,96 auf. Der Umsatz von Swire Pacific betrug in 2025 90,467 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 2,17 HKD.

Redaktion finanzen.net