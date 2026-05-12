Hang Seng-Papier Wharf-Aktie: So viel Dividende schüttet Wharf an Aktionäre aus
Wharf-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Wharf-Dividendenzahlung aus.
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Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Wharf am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,40 HKD beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Insgesamt wurde beschlossen 1,22 Mrd. HKD an Aktionäre auszuzahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung.
Veränderung der Wharf-Dividendenrendite
Letztlich notierte das Wharf-Papier am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 3,02 EUR. Der Wharf-Titel wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Wharf-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die Wharf-Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,84 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,83 Prozent.
Vergleich von realer Rendite und Wharf-Aktienkurs
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Wharf-Kurs via Frankfurt 34,82 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 116,96 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Wharf
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,41 HKD aus.
Wichtigste Eckdaten der Wharf-Aktie
Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Wharf beläuft sich aktuell auf 84,040 Mrd. HKD. Das Wharf-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 1.325,61. Der Umsatz von Wharf betrug in 2025 10,997 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,02 HKD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com