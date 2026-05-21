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Dividende im Blick

Hang Seng-Titel CK Asset-Aktie: Über diese Dividende können sich CK Asset-Aktionäre freuen

22.05.26 07:02 Uhr
Hang Seng-Titel CK Asset-Aktie: Über diese Dividende können sich CK Asset-Aktionäre freuen | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die CK Asset-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CK Asset Holdings Limited Registered Shs
5,52 EUR 0,07 EUR 1,28%
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Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CK Asset am 21.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 HKD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 2,30 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von CK Asset beläuft sich auf 6,09 Mrd. HKD. Damit wurde die CK Asset-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,65 Prozent reduziert.

Dividendenrendite im Fokus

Die CK Asset-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem Frankfurt-Handel bei 5,52 EUR in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf den CK Asset-Titel erfolgt am 22.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Dies kann sich optisch negativ auf das CK Asset-Papier auswirken. Die Dividendenausschüttung an die CK Asset-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der CK Asset-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,53 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 5,45 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der CK Asset-Aktienkurs via Frankfurt 6,15 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 298,65 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie CK Asset

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,82 HKD.

Hauptdaten von CK Asset

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens CK Asset steht aktuell bei 177,635 Mrd. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CK Asset beläuft sich aktuell auf 12,69. Der Umsatz von CK Asset betrug in 2025 59,840 Mrd. HKD. Das EPS belief sich derweil auf 3,10 HKD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

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