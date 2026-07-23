Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Aktionäre freuen

Aktien-Dividende

24.07.26 07:02 Uhr

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Lenovo Group-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Lenovo Group am 23.07.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 0,42 HKD. Damit wurde das Niveau der Lenovo Group-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,69 Prozent nach oben angepasst. Die Gesamtausschüttung von Lenovo Group beziffert sich auf 4,78 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 0,826 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum Frankfurt-Schluss ging das Lenovo Group-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 2,73 EUR aus dem Handel. Das Lenovo Group-Papier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Lenovo Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Die Dividendenrendite für 2026 beträgt 4,61 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,72 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Lenovo Group-Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Lenovo Group via Frankfurt 237,04 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 2.885,19 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Lenovo Group

Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 0,07 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,17 Prozent nachlassen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Lenovo Group

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Lenovo Group beläuft sich aktuell auf 299,024 Mrd. HKD. Das Lenovo Group-KGV beläuft sich aktuell auf 7,50. Der Umsatz von Lenovo Group betrug in 2026 648,323 Mrd. HKD. Das EPS belief sich derweil auf 1,22 HKD.

Redaktion finanzen.net