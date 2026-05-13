Hang Seng-Titel Tencent-Aktie: Über diese Dividende können sich Tencent-Anleger freuen

Tencent-Top-Dividende

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Tencent-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Tencent am 13.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5,30 HKD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Tencent-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,78 Prozent vergrößert. Somit vergütet Tencent die Aktionäre insgesamt mit 40,71 Mrd. HKD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 31,29 Mrd. HKD angesetzt wurde.

Tencent- Dividendenrenditeanpassung

Via Frankfurt beendete der Tencent-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 53,00 EUR. Der Dividendenabschlag auf das Tencent-Papier erfolgt am 14.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Tencent-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Der Tencent-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,08 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Tencent via Frankfurt 29,62 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 37,25 Prozent besser entwickelt als der Tencent-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Tencent

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Senkung der Dividende auf 5,14 CNY aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,58 Prozent fallen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Tencent

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Tencent beträgt aktuell 4,132 Bio. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tencent beläuft sich aktuell auf 22,32. 2025 setzte Tencent 815,308 Mrd. HKD um und erzielte ein EPS von 26,84 HKD.

Redaktion finanzen.net