Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company

Qualitätsdividendenzahlung

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier The Hong Kong and China Gas Company am 01.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,35 HKD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Insgesamt wurde beschlossen 6,53 Mrd. HKD an Aktionäre auszuzahlen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

Veränderung der The Hong Kong and China Gas Company-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das The Hong Kong and China Gas Company-Papier am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 0,80 EUR. Das The Hong Kong and China Gas Company-Wertpapier wird am heutigen Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem The Hong Kong and China Gas Company-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist die The Hong Kong and China Gas Company-Aktie eine Dividendenrendite von 4,99 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,64 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. The Hong Kong and China Gas Company-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von The Hong Kong and China Gas Company via Frankfurt 3,64 Prozent verloren. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 1.981,90 Prozent statt.

The Hong Kong and China Gas Company- Dividendenaussichten

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie The Hong Kong and China Gas Company

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens The Hong Kong and China Gas Company beträgt aktuell 133,831 Mrd. HKD. Das The Hong Kong and China Gas Company-KGV beträgt aktuell 23,00. 2025 setzte The Hong Kong and China Gas Company 54,326 Mrd. HKD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,30 HKD.

Redaktion finanzen.net