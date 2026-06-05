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Auszahlung an Aktionäre

Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Mengniu Dairy-Aktionäre freuen

08.06.26 07:02 Uhr
Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Mengniu Dairy-Aktionäre freuen | finanzen.net

Investoren aufpasst: So hoch fällt die China Mengniu Dairy-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
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China Mengniu Dairy Co LtdShs
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Im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy am 05.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,60 HKD je Aktie vereinbart. Damit wurde die China Mengniu Dairy-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,14 Prozent vergrößert. Somit vergütet China Mengniu Dairy die Aktionäre insgesamt mit 2,16 Mrd. HKD. Damit wurde die China Mengniu Dairy-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 3,50 Prozent aufgebessert.

China Mengniu Dairy-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der China Mengniu Dairy-Titel via Frankfurt bei einem Wert von 1,69 EUR aus dem Geschäft. Die China Mengniu Dairy-Aktie wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem China Mengniu Dairy-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die China Mengniu Dairy-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet die China Mengniu Dairy-Aktie eine Dividendenrendite von 4,01 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 3,17 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. China Mengniu Dairy-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der China Mengniu Dairy-Aktienkurs via Frankfurt um 14,01 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 190,59 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von China Mengniu Dairy

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,61 CNY voraus.

Basisdaten von Dividenden-Titel China Mengniu Dairy

China Mengniu Dairy ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 60,952 Mrd. HKD. China Mengniu Dairy verfügt über ein KGV von aktuell 34,73. Im Jahr 2025 erzielte China Mengniu Dairy einen Umsatz von 89,197 Mrd.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 0,43 HKD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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12.12.2008China Mengniu Dairy underweightMorgan Stanley
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