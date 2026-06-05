Hang Seng-Wert China Resources Power-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten China Resources Power-Aktionäre
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die China Resources Power-Dividende aus.
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Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Resources Power am 05.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,13 HKD je Aktie vereinbart. So schwächte sich die China Resources Power-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 1,74 Prozent ab. Die Gesamtausschüttung von China Resources Power beziffert sich auf 5,42 Mrd. HKD. Damit wurde die China Resources Power-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 26,90 Prozent verkleinert.
Veränderung der Dividendenrendite
Zum Frankfurt-Schluss notierte der China Resources Power-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 2,29 EUR. Der Dividendenabschlag auf den China Resources Power-Anteilsschein erfolgt am 08.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem China Resources Power-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die China Resources Power-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die China Resources Power-Aktie eine Dividendenrendite von 6,51 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 6,07 Prozent lag.
Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der China Resources Power-Kurs via Frankfurt 10,74 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 902,37 Prozent besser entwickelt als der China Resources Power-Kurs.
Dividendenprognose von China Resources Power
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 0,96 HKD.
Basisdaten von China Resources Power
Die Dividenden-Aktie China Resources Power gehört dem Hang Seng an und ist an der Börse aktuell 108,945 Mrd. HKD wert. Dividenden-Aktie China Resources Power weist aktuell ein KGV von 6,17 auf. 2025 setzte China Resources Power 102,010 Mrd. HKD um und erwirtschaftete ein EPS von 2,80 HKD.
Redaktion finanzen.net
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