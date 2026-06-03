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CNOOC-Aktionärsvergütung

Hang Seng-Wert CNOOC-Aktie: Weniger Dividende für CNOOC-Aktionäre

04.06.26 07:02 Uhr
Hang Seng-Wert CNOOC-Aktie: Weniger Dividende für CNOOC-Aktionäre | finanzen.net

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt CNOOC Anlegern eine Dividende.

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CNOOC Ltd.
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Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CNOOC am 03.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,28 HKD je Aktie beschlossen. So verringerte sich die CNOOC-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 8,57 Prozent. Die Gesamtausschüttung von CNOOC beläuft sich auf 65,54 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung von CNOOC hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 0,691 Prozent reduziert.

CNOOC- Dividendenrenditeanpassung

Heute wird das CNOOC-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem CNOOC-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die CNOOC-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die CNOOC-Aktie eine Dividendenrendite von 6,01 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 7,32 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der CNOOC-Aktienkurs im -Handel auf gleichem Niveau. Eine nahezu gleiche Performance wie der CNOOC-Kurs weist auch die reale Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel CNOOC

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 1,58 CNY aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 10,97 Prozent bedeuten.

CNOOC-Kerndaten

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens CNOOC steht aktuell bei 1,300 Bio. HKD. CNOOC weist aktuell ein KGV von 7,65 auf. 2025 setzte CNOOC 429,662 Mrd. HKD um und erwirtschaftete ein EPS von 2,79 HKD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

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Analysen zu CNOOC Ltd.

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12.07.2012CNOOC buyNomura
28.06.2012CNOOC holdJefferies & Company Inc.
29.03.2012CNOOC buyNomura
19.01.2012CNOOC outperformCredit Suisse Group
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28.06.2012CNOOC holdJefferies & Company Inc.
20.07.2011CNOOC neutralNomura
08.06.2011CNOOC neutralMacquarie Research
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22.12.2006Update CNOOC Ltd.: HoldDeutsche Securities
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