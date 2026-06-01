DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 -1,2%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.791 -0,8%Euro1,1639 ±0,0%Öl94,18 -1,1%Gold4.517 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Rekorden -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company
Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktionärsvergütung

Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude

02.06.26 07:02 Uhr
Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude | finanzen.net

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Geely-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
2,07 EUR 0,01 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Geely am 01.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,50 HKD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 51,52 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Geely umfasst 3,38 Mrd. HKD. Damit wurde die Geely-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 47,17 Prozent erhöht.

Dividendenrendite im Blick

Zum Frankfurt-Schluss notierte das Geely-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 2,07 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Geely wird der Geely-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Geely-Aktienkurs haben. Die Dividendenauszahlung an die Geely-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Geely verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,79 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,23 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Geely-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Geely via Frankfurt 81,64 Prozent nach oben entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 747,75 Prozent stärker zugenommen als der Geely-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Geely

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,57 CNY.

Kerndaten von Dividenden-Titel Geely

Geely ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 204,209 Mrd. HKD. Dividenden-Aktie Geely verfügt über ein KGV von aktuell 9,90. Der Umsatz von Geely betrug in 2025 374,412 Mrd. HKD. Das EPS belief sich derweil auf 1,81 HKD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Geely

DatumMeistgelesen