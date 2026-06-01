Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude

Aktionärsvergütung

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Geely-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Geely am 01.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,50 HKD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 51,52 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Geely umfasst 3,38 Mrd. HKD. Damit wurde die Geely-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 47,17 Prozent erhöht.

Dividendenrendite im Blick

Zum Frankfurt-Schluss notierte das Geely-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 2,07 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Geely wird der Geely-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Geely-Aktienkurs haben. Die Dividendenauszahlung an die Geely-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Geely verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,79 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,23 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Geely-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Geely via Frankfurt 81,64 Prozent nach oben entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 747,75 Prozent stärker zugenommen als der Geely-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Geely

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,57 CNY.

Kerndaten von Dividenden-Titel Geely

Geely ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 204,209 Mrd. HKD. Dividenden-Aktie Geely verfügt über ein KGV von aktuell 9,90. Der Umsatz von Geely betrug in 2025 374,412 Mrd. HKD. Das EPS belief sich derweil auf 1,81 HKD.

Redaktion finanzen.net