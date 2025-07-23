Hang Seng-Wert Link Real Estate Investment Trust-Aktie: Link Real Estate Investment Trust-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt

Ausschüttung an Anteilseigner

16.07.26 07:02 Uhr

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende schüttet Link Real Estate Investment Trust aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Link Real Estate Investment Trust am 15.07.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 2,54 HKD. Das kommt einer Verringerung der Link Real Estate Investment Trust-Dividende um 6,62 Prozent gleich. Die Gesamtausschüttung von Link Real Estate Investment Trust umfasst 6,22 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 16,31 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte das Link Real Estate Investment Trust-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 4,24 EUR. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Link Real Estate Investment Trust-Wertpapier. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Link Real Estate Investment Trust-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Link Real Estate Investment Trust-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Link Real Estate Investment Trust weist für 2026 eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent auf. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7,48 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Link Real Estate Investment Trust-Aktienkurs via Frankfurt um 14,58 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 435,63 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Link Real Estate Investment Trust

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Senkung der Dividende auf 2,50 HKD aus.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Link Real Estate Investment Trust

Link Real Estate Investment Trust ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 98,663 Mrd. HKD. Das KGV von Link Real Estate Investment Trust beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2026 erzielte Link Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 14,003 Mrd.HKD sowie ein EPS von -2,86 HKD.

Redaktion finanzen.net