Hangzhou Cable präsentierte Quartalsergebnisse
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Hangzhou Cable hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 CNY gegenüber -0,370 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 3,31 Milliarden CNY gegenüber 2,36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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