Hangzhou Cable präsentierte Quartalsergebnisse

31.10.26 06:35 Uhr

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Hangzhou Cable hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 CNY gegenüber -0,370 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3,31 Milliarden CNY gegenüber 2,36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net