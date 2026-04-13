Hangzhou EZVIZ Network A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hangzhou EZVIZ Network A präsentierte in der am 11.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,41 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,38 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net