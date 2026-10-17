Hangzhou EZVIZ Network A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Hangzhou EZVIZ Network A präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,26 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou EZVIZ Network A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,64 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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