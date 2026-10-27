Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 CNY gegenüber 0,590 CNY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 993,4 Millionen CNY im Vergleich zu 663,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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