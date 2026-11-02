Hangzhou SDIC Microelectronics A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

02.11.26 06:35 Uhr

Hangzhou SDIC Microelectronics A lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hangzhou SDIC Microelectronics A 61,1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net