Hankyu Hanshin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hankyu Hanshin hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hankyu Hanshin -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,05 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 1,10 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hankyu Hanshin 0,920 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,99 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,26 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net