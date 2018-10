Hanmi Financial kündigt Dividende an

Die Bank-Holding Hanmi Financial Corp. (ISIN: US4104952043, NASDAQ: HAFC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,24 US-Dollar an ihre Aktionäre. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,96 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 18,35 US-Dollar (Stand: 24. Oktober 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von 5,23 Prozent.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 26. November 2018 (Record date: 2. November 2018). Hanmi Financial ist 1981 in Los Angeles, im US-Bundesstaat Kalifornien, gegründet worden und betreibt als Holdingunternehmen die Hanmi Bank mit rund 42 Filialen. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 51,54 Mio. US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 16,1 Mio. US-Dollar.

Seit Jahresbeginn 2018 liegt die Aktie, die an der NASDAQ gehandelt wird, mit 39,54 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 596,6 Mio. US-Dollar (Stand: 24. Oktober 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de