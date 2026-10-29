Hanmi Science mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hanmi Science hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Hanmi Science hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 227,72 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 477,00 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 362,88 Milliarden KRW – ein Plus von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanmi Science 342,51 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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