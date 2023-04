Hannover Messe beginnt - Verbandsaussagen und Kanzlerrundgang

HANNOVER (dpa-AFX) - Nach drei schwierigen Corona-Jahren startet die Hannover Messe am Montag wieder in ihrem ursprünglichen Format als wichtigste große Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik. Bundeskanzler Olaf Scholz und der Präsident des Partnerlandes Indonesien, Joko Widodo, hatten die Industrieschau am Sonntagabend eröffnet. Bis einschließlich Freitag zeigen in der niedersächsischen Landeshauptstadt nun rund 4000 Aussteller ihre Neuheiten. Außerdem gibt es ein umfangreiches Programm an Fachkonferenzen.

Zunächst wollen die Branchenverbände BDI, VDMA und ZVEI zum Auftakt ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage und zur weiteren Entwicklung 2023 abgeben. Die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine dürften dabei zur Sprache kommen. Der traditionelle Kanzlerrundgang über das Messegelände in Hannover ist ebenfalls für den Vormittag geplant.

Die Ausstellung hatte wegen der Pandemie 2020 in Präsenzform ganz ausfallen müssen, in den beiden vergangenen Jahren gab es sie nur als digitale und verkleinerte Ausgaben. Ein Kernthema sind diesmal Technologien für Klimaschutz und die effizientere Nutzung von Energie. Außerdem geht es unter anderem um Künstliche Intelligenz (KI), spezielle Datenräume für besser abgestimmte Prozesse in der Industrie und den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft./jap/DP/zb