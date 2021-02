Hannover Messe im April rein digital - Probelauf für 'Hybridmodell'

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Hannover Messe als sonst größte Industrieschau der Welt läuft in diesem Jahr wegen der anhaltend schwierigen Corona-Lage als reines Digitalformat. Mit Online-Präsentationen und Livestreams der Aussteller, Videokonferenzen sowie einem neuen Vernetzungs-Tool sollen vom 12. bis zum 16. April auch die Grundlagen für ein "Hybridmodell" in der Zeit nach der Pandemie gelegt werden, sagte Messechef Jochen Köckler am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms. "Wir haben den Schieberegler auf digital geschoben." Er sei aber überzeugt, dass es schon im weiteren Jahresverlauf wieder Präsenzveranstaltungen gebe - einige davon würden dann als Mischform aus klassischer Messe und stärkerem Austausch über das Netz geplant.

"Das ist ein Format, das viel besser ist, als wenn wir einfach absagen würden", meinte Köckler zum neuen Ansatz der Deutschen Messe AG. Das Unternehmen hatte in Abstimmung mit den Ausstellern entschieden, dass eine Präsenzmesse im Frühjahr 2021 noch nicht möglich ist. Es rechnet nun mit bis zu 1000 Teilnehmern für die Digitalausgabe. Darunter sind unter anderem bereits der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei, der Roboterbauer KUKA, der Softwarekonzern SAP (SAP SE), der Cloud-Riese Amazon Web Services oder der Automatisierungstechnik-Anbieter Festo. Derzeit laufen weitere Anmeldungen. Partnerland ist Indonesien. 2020 war die Hannover Messe während der anschwellenden ersten Corona-Welle abgesagt worden./jap/DP/jha