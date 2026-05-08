Hannover Rück-Analyse im Blick

Die Hannover Rück-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Die Kennziffern stünden im Einklang mit den bereits von Wettbewerbern gemeldeten Zahlen, wobei das katastrophenarme Quartal zu einer relativ niedrigen Schaden-Kosten-Quote geführt habe, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt scheine sich weiterhin auf das Prämienvolumen des Rückversicherers zu konzentrieren und übersehe dabei die Qualität des Portfolios.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Die Hannover Rück-Aktie wies um 12:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 236,80 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 52,03 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 125.538 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 6,6 Prozent. Am 11.05.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.