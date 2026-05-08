Hannover Rück-Aktie: Barclays Capital gibt Underweight-Bewertung bekannt
Hannover Rück-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Ivan Bokhmat unterzogen.
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis unter dem Strich sowie die Trends in den einzelnen Geschäftsbereichen entsprächen den Erwartungen und die Vertragserneuerungszahlen für April sähen besser aus, schrieb Ivan Bokhmat am Montag in seiner ersten Reaktion. Doch das Neugeschäft des Rückversicherers im Bereich Schaden/Unfall lassen zu wünschen übrig.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:33 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 237,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 0,84 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.452 Hannover Rück-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 6,5 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2026 terminiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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