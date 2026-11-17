Hannover Rück-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Underweight
Barclays Capital-Analyst Claudia Gaspari hat eine ausführliche Untersuchung des Hannover Rück-Papiers durchgeführt.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 251 auf 271 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Selbst Seelenfrieden habe einen Preis, schrieb Claudia Gaspari am Dienstag in ihrem Kommentar zu Europas Versicherungsbranche. Sie goutiert die Defensivqualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung und Bilanzstärke. Allerdings habe die jüngste Kursstärke den Sektor entgegen schwächelnder Fundamentaldaten zu weit nach oben getrieben. Sie rät nun zur Untergewichtung der Branche in den Anlageportfolios. Ihre Top-Empfehlungen bleiben Prudential und Hiscox für überdurchschnittliches Wachstum. Generali sieht sie dagegen am kritischsten wegen einer aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigten Übernahmefantasie-Prämie.
Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Hannover Rück befand sich um 14:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 298,80 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 9,30 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 47.556 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 17,9 Prozent zu.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 03:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Hannover Rück