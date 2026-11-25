Aktuelle Analyse

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der vor einer Investorenveranstaltung vorgestellte Ausblick auf 2027 liege beim Nettoergebnis über der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb Philip Kett am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte auf ein positives Marktecho stoßen, da der Rückversicherer üblicherweise sehr konservativ plane.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr um 0,3 Prozent auf 296,80 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 9,50 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 18.778 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 17,1 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.