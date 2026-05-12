Hannover Rück-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Depotänderung

Wie sich die Hannover Rück-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Zum 12.05.2026 wurde bei Hannover Rück ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 13.05.2026 ein. Hannover Rück-Vorstand Jungsthöfel, Clemens vergrößerte am 12.05.2026 die eigene Aktienposition. Jungsthöfel, Clemens erwarb 1.000 Aktien für je 234,00 EUR. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 0,80 Prozent auf 236,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. An diesem Tag wurden via FSE 400 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Hannover Rück ist derzeit am Markt 28,36 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 120.581.280 Aktien.

Jungsthöfel, Clemens hatte bereits am 21.01.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Das Portfolio von Jungsthöfel, Clemens verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 400 Anteile zu jeweils 239,40 EUR.

Redaktion finanzen.net