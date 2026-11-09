DAX 25.983 +0,6%ESt50 6.220 +0,8%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,73 -2,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.170 -1,4%Euro 1,1193 +0,4%Öl 97,0 -1,4%Gold 4.097 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Analyse im Blick

Hannover Rück-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet

Hannover Rück-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
287.80 EUR -5.60 EUR -1.91 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des Rückversicherers habe zwar positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe die Solvency-II-Quote die Markterwartung deutlich verfehlt. Diesbezüglich würden nun einige Fragen laut. Dies gelte auch für das Wachstum, das sich zwar verbessert habe, aber im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung weiterhin unter dem angepassten Ziel liege.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:06 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 288,40 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 6,38 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.611 Hannover Rück-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 13,8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Aktuelle Hannover Rück Aktie News

Werbung

Hannover Rück Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:21 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.