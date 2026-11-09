Hannover Rück-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet

Analyse im Blick

09.11.26 10:22 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des Rückversicherers habe zwar positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe die Solvency-II-Quote die Markterwartung deutlich verfehlt. Diesbezüglich würden nun einige Fragen laut. Dies gelte auch für das Wachstum, das sich zwar verbessert habe, aber im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung weiterhin unter dem angepassten Ziel liege.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:06 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 288,40 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 6,38 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.611 Hannover Rück-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 13,8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT





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