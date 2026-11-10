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Buy-Einstufung

Hannover Rück-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Hannover Rück-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Hannover Rück-Papier wurde von UBS AG-Analyst Will Hardcastle genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
293.00 EUR 3.20 EUR 1.10 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Will Hardcastle attestierte dem Rückversicherer am Montag in seiner Schnelleinschätzung eine gute Entwicklung der Gewinnkennziffern. Es mangele jedoch an erforderlichen Details zur Solvabilität, deren Quote den Konsens verfehlt habe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 10:56 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 292,20 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 0,96 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 29.604 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 15,3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

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Datum Rating Analyst
11:11 Hannover Rück Buy UBS AG
11:01 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
08:06 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.

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