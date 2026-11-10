Hannover Rück-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
Hannover Rück-Papier wurde von UBS AG-Analyst Will Hardcastle genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Will Hardcastle attestierte dem Rückversicherer am Montag in seiner Schnelleinschätzung eine gute Entwicklung der Gewinnkennziffern. Es mangele jedoch an erforderlichen Details zur Solvabilität, deren Quote den Konsens verfehlt habe.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie notierte um 10:56 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 292,20 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 0,96 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 29.604 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 15,3 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Hannover Rück