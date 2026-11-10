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Aktie unter die Lupe

Hannover Rück-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Hannover Rück-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Hannover Rück-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Andrew Baker.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
295.00 EUR 5.20 EUR 1.79 %
Charts | News | Analysen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 304 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 am Montag nach dem Quartalsbericht im Schnitt um etwa 0,8 Prozent an.

Aktienauswertung: Die Hannover Rück-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:47 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 292,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,99 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.662 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 15,4 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
11:31 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
11:11 Hannover Rück Buy UBS AG
11:01 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
08:06 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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