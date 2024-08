Hannover Rück beruft Brona Magee in Vorstand zum 1. Januar

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Hannover Rück beruft zum 1. Januar Brona Magee in den Vorstand. Magee soll gemeinsam mit Claude Chevre den Geschäftsbereich Personen-Rückversicherung verantworten. Im Vorstand folge Magee auf Klaus Miller, 64. Miller verlasse den Vorstand nach 14 Jahren Zugehörigkeit, bleibe aber 2025 in einer beratenden Rolle im Unternehmen. Millier ist derzeit für die Personen-Rückversicherung in den Regionen Nordamerika, Bermuda, Großbritannien, Irland sowie Nord-, Ost- und Zentraleuropa zuständig.

Magee leitet laut Mitteilung bei der Hannover Rück bereits seit April 2023 das Business Center Life & Health Asia. Zuvor war sie bei Scor unter anderem Mitglied des Executive Committee.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2024 02:31 ET (06:31 GMT)