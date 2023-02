Hannover Rück erreicht Gewinnziel 2022 und erwartet weitere Zuwächse

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück hat im abgelaufenen Jahr wie erwartet den Gewinn gesteigert und rechnet für das neue Jahr mit weiteren Zuwächsen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, kletterte der Nettokonzerngewinn vorläufigen Angaben zufolge auf 1,41 Milliarden von 1,23 Milliarden Euro im Vorjahr. In Aussicht gestellt hatte Hannover Rück, das untere Ende der Bandbreite von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro zu erreichen. Die Bruttoprämieneinnahmen stiegen währungskursbereinigt um 13 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro.

Für 2023 peilt der Konzern, wie bereits am Vorabend angekündigt, einen Nettokonzerngewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro an. "Dank unserer Position als ertragsstarker und gefragter Geschäftspartner und des insbesondere in der Schaden-Rückversicherung attraktiven Marktumfeldes erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr erneut einen erfreulichen Nettokonzerngewinn", wird CEO Jean-Jacques Henchoz in der Mitteilung zitiert. Auf Basis konstanter Währungskurse sollte das Wachstum des Rückversicherungsumsatzes mindestens 5 Prozent betragen und die Kapitalanlagerendite aus selbstverwalteten Kapitalanlagen bei mindestens 2,4 Prozent.

Die ausführlichen Geschäftszahlen will die Hannover Rück am 9. März vorlegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2023 01:44 ET (06:44 GMT)