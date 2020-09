Hannover Rück erwartet deutliche Preiserhöhungen in Januar-Erneuerung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Belastungen für die Versicherungswirtschaft aus der Pandemie, die niedrigen Zinsen und die Großschäden der vergangenen drei Jahre sorgen für Preiserhöhungen in der Rückversicherung. So rechnet die Hannover Rück für die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2021 spartenübergreifend mit deutlichen Preissteigerungen in der Schaden-Rückversicherung, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Preiserhöhungen auf der Erst- und Rückversicherungsseite im Januar und darüber hinaus seien "unumgänglich", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. Die dauerhaft niedrigen Zinsen erforderten "eine hohe Disziplin bei der Preisfindung, da die Profitabilität der Versicherungstechnik Rückgänge aus den Kapitalanlageerträgen noch stärker ausgleichen muss."

Die in den zurückliegenden Erneuerungsrunden erzielten Preissteigerungen und Konditionenverbesserungen, die bei von Schäden betroffenen Verträgen oftmals im zweistelligen Prozentbereich lagen, seien nicht immer ausreichend gewesen, teilte der Konzern weiter mit. Weitere Preiserhöhungen seien notwendig.

Die Pandemie sieht der für die Schaden-Rückversicherung zuständige Vorstand Sven Althoff als "Katalysator für fundamentale Preis- und Konditionsanpassungen bei Erst- und Rückversicherern". Das wahre Ausmaß der Schäden werde erst langfristig erkennbar sein. "Covid-19 ist aus unserer Sicht ein ähnlich marktveränderndes Ereignis wie die Terroranschläge des 11. September 2001 oder die Hurrikane Katrina, Rita und Wilma im Jahr 2005", sagte Althoff.

