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Hannover Rück hält trotz Preisverfall an Gewinnziel fest

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Hannover Rück
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HANNOVER (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz des anhaltenden Preisverfalls im Kerngeschäft weiter mit einem Rekordgewinn im laufenden Jahr. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel peilt weiterhin einen Überschuss von mindestens 2,7 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern (DAX) am Mittwoch in Hannover mitteilte. Bei der Vertragserneuerung zum Juni und Juli musste der Rückversicherer jedoch, ähnlich wie seine größeren Konkurrenten Swiss Re und Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft), bereinigt um Inflation und veränderte Risiken einen Preisrückgang von 4,5 Prozent hinnehmen. Dennoch baute die Hannover Rück ihr Geschäft um mehr als 12 Prozent aus.

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Im zweiten Quartal verdiente der Konzern unter dem Strich 695 Millionen Euro und damit knapp 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Während der Umsatz mit knapp 6,4 Milliarden Euro praktisch stabil blieb, zehrten Schäden, Verwaltung und Vertrieb im Schaden- und Unfallgeschäft diesmal einen etwas größeren Teil der Einnahmen auf. Die teuerste Naturkatastrophe war für die Hannover Rück das Erdbeben in Venezuela im Juni. Dafür legte das Unternehmen zunächst 75 Millionen Euro zurück./stw/zb

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DatumRatingAnalyst
10:51 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.