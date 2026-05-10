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Hannover Rück mit sinkenden Preisen in April-Erneuerung

11.05.26 07:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
245,00 EUR 0,40 EUR 0,16%
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DOW JONES--Die Hannover Rück hat in der Erneuerungsrunde zum 1. April einen weiteren Preisrückgang verzeichnet. Die Preise sanken inflations- und risikoadjustiert um 3,6 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Prämienvolumen erhöhte sich um 18,8 Prozent.

"Auch wenn der Preisdruck in der Schaden-Rückversicherung weiter vorherrscht, haben wir dank unserer herausragenden Positionierung insbesondere in der Erneuerung zum 1. April Geschäft gezeichnet, das unseren Profitabilitätsanforderungen entspricht", sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel laut Mitteilung.

Zum 1. April erneuert die Hannover Rück traditionell Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika sowie Teile des Spezialgeschäfts.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)

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