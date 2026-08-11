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Hannover Rück mit weiter sinkenden Preisen in Vertragserneuerung

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Hannover Rück
248.40 EUR -1.60 EUR -0.64 %
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DOW JONES--Die Hannover Rück hat in den Erneuerungsrunden zum 1. Juni und 1. Juli einen erneuten Preisrückgang verzeichnet. Die Preise sanken inflations- und risikoadjustiert um 4,5 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.

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Das Volumen stieg um 12,3 Prozent. Zum Juni und Juli erneuerte die Hannover Rück Teile des Nordamerikageschäfts, insbesondere Naturkatastrophenrisiken, sowie Geschäft aus Australien und Neuseeland und im Bereich Kredit und Kaution.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 01:55 ET (05:55 GMT)

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DatumRatingAnalyst
10:51 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.