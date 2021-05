Hannover Rück: Preisanstieg in April-Erneuerung bei 5,0%

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück hat in der Erneuerungsrunde der Rückversicherungsverträge im April erneut einen deutlichen Prämien- und Preisanstieg erzielt. Wie der im MDAX notierte Rückversicherungskonzern mitteilte, hat sich das Prämienvolumen um insgesamt 7,4 Prozent erhöht. Der Preisanstieg des erneuerten Geschäfts betrug 5,0 Prozent.

Zum 1. April hat die Hannover Rück Geschäft in Japan, sowie in geringerem Umfang in Australien, Neuseeland, in den asiatischen Märkten und in Nordamerika erneuert.

May 05, 2021 01:59 ET (05:59 GMT)