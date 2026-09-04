DAX 25.977 -0,3%ESt50 6.388 -0,1%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,1%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.307 -1,5%Euro 1,1629 +0,2%Öl 96,6 +0,4%Gold 4.411 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Hannover Rück rechnet mit sinkenden Preisen in Januar-Vertragserneuerung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
257.00 EUR -5.00 EUR -1.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
150.60 EUR -2.05 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Hannover Rück erwartet für die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2027 in der Schaden-Rückversicherung überwiegend stabile Konditionen bei leicht sinkenden Preisen. Der Konzern werde "mindestens stabile Rückversicherungskapazitäten zur Verfügung zu stellen, sofern auskömmliche Preise erzielbar sind", teilte er anlässlich des jährlichen Rückversicherungstreffens in Monte Carlo mit.

Werbung

"Wir wachsen dort, wo Preise und Risiken im Einklang stehen, und verzichten auf Geschäft, das unsere Profitabilitätsanforderungen nicht erfüllt", sagte Hannover-Rück-Vorstandsmitglied Sven Althoff laut Mitteilung.

Hoch sei die Nachfrage nach wie vor in Geschäftsfeldern wie Cyberdeckungen, strukturierte Rückversicherung und Naturkatastrophendeckungen.

Auch die Swiss Re sieht in dem Risiko von Naturkatastrophen einen wichtigen Treiber der Rückversicherungsnachfrage. Die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen nähmen pro Jahr um 5 bis 7 Prozent zu, rechnen die Schweizer in ihrer Mitteilung vor.

Werbung

"Der Bedarf nach Absicherung wächst, da sich die Risikolandschaft verändert und Risiken immer stärker miteinander vernetzt sind", sagte Urs Baertschi, Chef der Schaden-Rückversicherung bei Swiss Re.

Ein hohes Potenzial sieht der Schweizer Konzern auch im Bereich KI-Infrastruktur. Einhergehend mit den bis 2030 erwarteten Investitionen von insgesamt über 6 Billionen US-Dollar in Rechenzentren schätzt Swiss Re das weltweite Prämienpotenzial im Versicherungsmarkt bis Ende des Jahrzehnts auf 91 Milliarden Dollar. Etwa 40 Prozent der US-amerikanischen Rechenzentrumskapazitäten befinden sich laut Swiss Re Institute in Gebieten mit beträchtlichem bis sehr hohem Tornadorisiko.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

Werbung

September 07, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)

Aktuelle Hannover Rück Aktie News

Werbung

Hannover Rück Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
17.08.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.