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Hannover Rück sieht sich nach Gewinnsprung auf Kurs - Preise sinken weiter

11.05.26 08:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Hannover Rück
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HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat ein Jahr nach den schweren Waldbränden in Kalifornien wieder deutlich mehr verdient. Für das erste Quartal stand dank vergleichsweise geringer Großschäden unter dem Strich ein Gewinn von gut 711 Millionen Euro und damit fast anderthalbmal so viel wie ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Hannover mitteilte. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel sieht die Hannover Rück damit auf Kurs, den Gewinn in diesem Jahr auf einen neuen Rekordwert von mindestens 2,7 Milliarden Euro zu steigern, obwohl die Preise im Schaden- und Unfallgeschäft bei der Vertragserneuerung im April weiter sanken.

Am teuersten schlugen im ersten Quartal die Folgen von Wintersturm "Fern" in Nordamerika sowie zwei Atlantikstürmen in Südwesteuropa und Marokko zu Buche. Ein Jahr zuvor hatten die Waldbrände in Los Angeles allerdings viel größere Zerstörungen angerichtet. Nun dürfte das nicht verbrauchte Großschaden-Budget aus dem ersten Quartal nach Einschätzung des Managements "komfortabel" ausreichen, um mögliche bis dahin entstandene Schadenaufwendungen aus dem Iran-Krieg zu tragen. "Konkrete Meldungen liegen allerdings bislang nur in geringem Umfang vor", erklärte das Unternehmen./stw/stk

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