Hannover Rück steigert Gewinn nur leicht - Ausblick bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine weiterhin hohe Corona-Belastung in der Personen-Rückversicherung hat das Ergebnis der Hannover Rück im ersten Quartal belastet. Bei kräftig steigenden Prämieneinnahmen legte der Nettogewinn trotz einer insgesamt deutlich niedrigeren Großschadensbelastung nur leicht zu und verfehlte die Erwartungen der Analysten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX notierte Rückversicherungskonzern.

Die Hannover Rück verdiente im Zeitraum von Januar bis März unter dem Strich 306 Millionen Euro nach 301 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 331 Millionen Euro gerechnet.

Operativ sank der Gewinn um 5 Prozent auf 404 Millionen Euro bei einem Anstieg der Bruttoprämien um 12 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro.

In der Schaden-Unfall-Rückversicherung sank die Großschadensbelastung auf 193 von 283 Millionen Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 96,2 Prozent von 99,8 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft in Relation. Unter einem Wert von 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Während der Gewinn in der Schaden-Unfall-Rückversicherung um knapp 30 Prozent zulegte, ging er in der Personen-Rückversicherung um 56 Prozent zurück. Es fielen Belastungen aus der Pandemie in Höhe von 151 Millionen Euro an, die teilweise durch einen Restrukturierungseffekt ausgeglichen werden konnten.

Im laufenden Jahr rechnet die Hannover Rück weiterhin mit einem Nettogewinn von 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro nach 883 Millionen Euro im Vorjahr.

